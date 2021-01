Para José Méndez Maipú debe aprovechar al máximo la localía

El experimentado jugador habló con Ovación y se mostró muy contento por el momento que está viviendo. "Estoy feliz por la continuidad que me ha dado el entrenador y por suerte ante Deportivo Madryn pude convertir un gol. Pudimos hacer un buen partido y lo importante es que estamos bien para encarar esta segunda posibilidad para ascender", dijo.

Respecto a su posición en el campo de juego Méndez explicó que "el entrenador me está poniendo en el mediocampo. Soy un extremo cuando atacamos y un volante a la hora de defender".

"Vine a Deportivo Maipú para sumar y si tengo que jugar de defensor lo haré. Estoy aprovechando la confianza que me da el entrenador y lo que más quiero es poder ayudar al equipo", añadió.

"Siempre entreno todos los días para seguir creciendo en mi rendimiento y espero que mi techo esté lejos. Ojalá que siga mejorando y poder tener el nivel que yo pretendo", contó el Loco Méndez sobre su rendimiento personal.

Pensando en el partido ante Camioneros, el ex Lepra aseguró que comienza lo más importante para el equipo y que no hay margen de erro: "Ahora para nosotros empieza lo más importante y no nos podemos equivocar".

Sobre lo futbolístico, dijo: "Lo más importante es lo que hagamos nosotros e debemos hacer lo mismo que con Deportivo Madryn. Sería fundamental apenas arranque el partido poder abrir el marcador y estar bien parados atrás".

"En estos partidos eliminatorios no importa la ubicación de los equipos luego de la primera fase. Son 90 minutos que hay que dejar todo para ganar y pasar a la siguiente fase", sentenció.

En relación a jugar de local, José Méndez destacó que "es muy importante jugar en nuestra cancha, hay que aprovechar al máximo la localía".

"Es una ventaja, sobre todo con los viajes en colectivo que desgastan mucho al jugador. Sabemos si seguimos pasando de fase jugaremos en nuestra cancha, salvo con los equipo que llegaron a la final por el ascenso", remarcó.

Por último se refirió a esta categoría y explicó que el Federal A "es bastante duro, no te dan muchos espacios, y nos hemos ido adaptando para poder ayudar al equipo".