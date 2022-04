Pablo Palacio desbordó de emoción por el gol que anotó para la Lepra

Pablo Palacio horizontal uno.jpg

El futbolista tuvo un gran rendimiento y lo coronó convirtiendo el gol. Fue el primero que anota en este campeonato. El volante ofensivo, tras el triunfo ante el Dragón, reconoció: "La verdad que me voy muy contento por el gol, me quedó la pelota ahí y pude definir. Me voy muy feliz por el tanto que convertí y porque ganamos".