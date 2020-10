Martín, en una extensa nota con Ovación, relató cómo la pasó al estar lejos de su familia por mucho tiempo a causa de la pandemia del coronavirus y repasó su trayectoria.

"Mi familia vive en Buenos Aires desde hace 15 años. Mis hijos se criaron en Capital Federal. Ellos estaban allá cuando apareció todo esto de la pandemia y al bloquearse los aeropuertos fue muy complicado volver a encontrarnos", contó.

Luego añadió: "Habíamos estado juntos por última vez para festejar año nuevo en Mendoza. Estuvimos nueve meses sin poder vernos hasta que finalmente logré traerlos a través de un vuelo de repatriados de Aerolíneas Argentinas. Hoy estamos todos juntos acá en Tegucigalpa, la capital de Honduras".

Pablo-Martin-Troglio-Reggi.jpg

Pablo-Martin-Daniel-Oldra.jpg

-¿Qué podés decir de tu actual etapa en Olimpia?

-Es el club más grande del país (Honduras) y uno de los más grandes de Centroamérica, interviene en los torneos de CONCACAF y es el último campeón hondureño en el certamen.

Obtuvimos el récord histórico de puntos en un torneo en Honduras, estamos jugando la copa Concachampions en la cual ganamos el partido de ida de cuartos de final contra el Montreal Impact (es dirigido por Thierry Henry) de visitante. Nos queda jugar la vuelta de local, que fue suspendida por la pandemia y para llegar a esta instancia eliminamos al campeón de la MLS (Seattle Sounders FC ) en octavos.

Estamos empezando un nuevo torneo después de la pandemia y tenemos muchas expectativas a nivel local e internacional.

-¿Después del título del Apertura 2019 se afianzó el equipo y el trabajo de ustedes como cuerpo técnico?

-Después de lo logrado en 2019 empezamos un camino a nivel internacional con el que estamos muy involucrados y comprometidos. Nuestro trabajo se vio reflejado con un campeonato y esto te permite afianzarte. Estamos muy comprometidos con el club y con la dirigencia.

Hay un desarrollo de un predio nuevo de entrenamiento, el cual nos va a permitir formar e instruir a los jugadores de una forma mucho más profesional aún. Hay muchos objetivos en conjunto por cumplir.

-¿Costó mucho retomar el ritmo futbolístico por el parate de la pandemia?

-La pandemia nos tuvo cinco meses parados, los jugadores realizaban entrenamientos en sus casas, pero sabemos que no es lo mismo que hacerlo en un predio de entrenamiento junto a sus compañeros.

Realizamos una pretemporada más larga que las habituales (fue de 7 semanas) de entrenamiento en donde tuvimos que hacerla con un periodo largo de adaptación y con un crecimiento de cargas muy paulatinas y controladas.

La idea era ponerlos en forma (mejorar los niveles de fuerza, aeróbicos, etc.) pero siempre teniendo en cuenta la prevención de posibles lesiones debido a la inactividad. Se logró llegar al nivel buscado y planificado como para enfrentar un torneo lleno de competencias locales e internacionales que nos involucra jugar cada tres días durante varios meses.

-¿Cómo es trabajar con Troglio y Reggi?

-Trabajar con Troglio es fácil hoy porque llevo 15 años haciéndolo a su lado. Me llevó mucho trabajo y dedicación en mis primeros comienzos y hoy lo hacemos casi de memoria.

En este nuevo proyecto se incorporó Gustavo Reggi al cuerpo técnico como ayudante principal de Pedro. Fueron compañeros en Gimnasia de La Plata y los une una gran amistad. Es una gran persona, muy profesional y muy formado respecto a su trabajo. Jugó mucho tiempo en Europa al igual que Pedro y eso a la larga te forma como profesional.

Hemos logrado conformar un buen cuerpo técnico al cual también se suma Sergio López como entrenador de arqueros.

-¿Troglio les transmite vivencias y cuenta anécdotas de su paso por la Selección?

-Pedro tuvo una carrera llena de grandes vivencias, rodeado de grandes jugadores a nivel mundial y en grandes clubes de Argentina y Europa. Se formó en River y en la Selección, eso te da una vivencia y un conocimiento muy rico a la hora de transmitir y resolver situaciones de liderazgo en un vestuario. Él no se conformó con eso, siguió estudiando y formándose como director técnico. Hoy hay que leer, interpretar informes que te aporta la tecnología pero creo que la experiencia como jugador es lo más importante para manejar grupos de jugadores jóvenes y exitosos.

-¿Cómo es el lugar donde vivís?

-Estamos en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Es una ciudad que nos está permitiendo vivir tranquilos, trabajar, estudiar y seguir progresando a nivel familiar. Cuando pase todo esto veremos cómo siguen nuestros planes.

-¿Ha habido muchos contagios en el lugar donde estás?

-Hubo muchos contagios y por momentos se colapsó todo. Tuvimos toque de queda durante mucho tiempo y de a poco se fueron abriendo las actividades con mucha precaución por parte de todos. Bajaron mucho los casos y hoy está casi funcionando todo con normalidad pero siguiendo con los protocolos de bioseguridad en todas las actividades.

-¿Qué técnicos te marcaron en tu carrera?

-Comencé mi carrera junto al querido Gringo Maravelli en Maipú, luego estuve con el Mono Olmos y Sergio Scivoletto también en el Cruzado. A ellos les estoy muy agradecido por la gran formación y pasión que me transmitieron.

En Godoy Cruz trabajé con el Ruso Jorge Ribolzi con el que aprendí mucho del fútbol profesional y me di el gran gusto de trabajar junto a mi amigo Gato Oldrá. Todos ellos me dieron, me enseñaron y fueron parte de mi formación para todo lo que vendría después.

Eso en cuanto a lo futbolístico, pero un preparador físico no se puede olvidar de su formación como profesional y en esto no me puedo olvidar de grandes profes como Darío Cappa, el Turco Sara, Ciro Vargas, Claudio Capezzone, Julio Santella y muchos otros más que fueron mis formadores.

-¿Es muy distinto dirigir a un jugador argentino y a uno hondureño?

-El fútbol argentino está en un altísimo nivel y forma parte de una de las Ligas más competitivas y complicadas del mundo. Allí trabajé más de 10 años y aprendí muchas cosas que hoy aplico y trato de transmitir al jugador hondureño. Acá nos encontramos con un futbolista de una gran técnica y con un potencial físico muy grande que tratamos de explotar día a día.

-¿Mejoraste en lo económico y bajaste un poco el nivel al pasar del fútbol argentino a Honduras?

-Nosotros como cuerpo técnico vinimos a buscar involucrarnos con todo lo que es la CONCACAF. Habíamos estado mucho tiempo compitiendo en todo lo que concierne a la Conmebol (Fútbol Argentino, Sudamericana y Libertadores) pero queríamos un nuevo desafío y una nueva meta que era competir e involucrarnos en esta Liga del Norte. Hay varias maneras de llegar y a nosotros se nos presentó la oportunidad a través de un grande de Centroamérica como lo es Olimpia. Evaluamos todas las condiciones y vinimos con grandes expectativas, las cuales algunas ya las estamos logrando a nivel local e internacional.

-¿Qué club te impactó más de los que dirigiste por su infraestructura?

-En cuanto a infraestructura sin dudas fue el club Gimnasia y Esgrima La Plata. Tiene uno de los mejores predios de entrenamiento de la Argentina o el mejor. Trabajar en Estancia Chica hoy es un lujo, predio y concentración insertado en un lugar es soñado por cualquier preparador físico.

-¿Recordás el día que te probaste en un club para jugar al fútbol?

-Toda mi infancia la desarrollé en la famosa canchita de don Escobar, cerca de la cancha de Gutiérrez; yo viví a dos cuadras. A la hora de firmar mi viejo no me dejó y me llevó al Deportivo Maipú porque él era hincha. Ahí hice las divisiones inferiores sin poder llegar a grandes cosas como jugador. Luego como preparador físico me inicié ahí mismo preparando a los que habían sido mis compañeros en inferiores. Juan Brito era el capitán en ese momento en la primera de Maipú y había sido mi compañero.

-¿Por qué no seguiste jugando?

-No seguí jugando porque me incliné por los estudios y por otro deporte que me apasiona y practico hasta el día de hoy, que es la pelota paleta.

Otros datos

Pablo Javier Martín nació el 19 de octubre de 1970 en el departamento de Maipú, Mendoza.

Su familia está integrada por su esposa, Sarina y por sus hijos, Pablo (15) y Juana (10).

Los clubes donde trabajó