Pablo Cortizo y el deseo de pelear el ascenso con la Lepra

"Me seduce venir a Independiente Rivadavia para pelear los primeros puestos. Sabemos la propuesta que tiene Gabriel Gómez, y esperamos dar lo mejor por esta institución, que me ha convocado para este nuevo proyecto", agregó el mediocampista.

Con respecto a su crecimiento como jugador, reveló: "Me encuentro más maduro como futbolista, con varios años en la categoría. El entrenador Gabriel Gómez me llamó y me contó su proyecto deportivo y de lo que pretende seguir construyendo. La verdad que me siento muy entusiasmado con esta posibilidad de jugar en Independiente Rivadavia".

Sobre el choque de Copa Argentina que afrontarán la Lepra y el Lobo, admitió: "Es muy lindo para Mendoza que se pueda disputar el clásico. Son los partidos más lindos para jugar y la gente lo vive de forma especial, y más en una instancia decisiva".

Por último, se refirió a la etapa que vivió en Gimnasia y Esgrima: "La verdad que viví dos años muy intensos y la pasamos bien. Ahora me debo a la gente de Independiente Rivadavia, que me dio la confianza. Vamos a dejar todo por esta camiseta, tratando de dejar un buen rendimiento".

