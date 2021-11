Otamendi alimentó la polémica al referirse al codazo a Raphinha

Tras esa jugada polémica la Conmebol suspendió a los árbitros Andrés Ismael Cunha Soca y Esteban Daniel Ostojich Vega por tiempo indeterminado.

Otamendi-posteo.jpg

Tite se enojó tras la jugada

El seleccionador de Brasil, Tite, se mostró molesto en la conferencia de prensa tras la polémica jugada. "Es imposible, y lo voy a repetir, es imposible no ver el codazo de Otamendi a Raphinha. No estoy hablando del resultado del partido. Quien quiera tener exención en el análisis, está muy claro. ¿Fue eso decisivo en los resultados del partido? No lo sé. ¿Gran partido de los dos? Sí, fue un gran partido. Tradición, calidad técnica de los dos, está bien. Pero el componente (arbitraje) tiene que ser el mismo".

Tite-Brasil.jpg

"Digo más, así como agradezco a la ciudad de San Juan por la forma educada en que nos recibieron. No me insultaron mientras estuve en el banco de suplentes, muchas gracias por el respeto profesional con todos nosotros. Eso de un lado, del otro un árbitro del VAR de alto nivel, no puede trabajar de esa forma. Eso es inconcebible. Y digo menos, inconcebible no es el término que quiero decir, digo eso porque soy educado".