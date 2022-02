Oscar Trejo, el héroe del sorprendente Rayo Vallecano

De esta manera, Rayo Vallecano alcanzó nuevamente las semifinales de la Copa del Rey como lo concretó en la edición 1982, es decir 40 años atrás, cuando perdió categóricamente con el Sporting de Gijón por 4-0.

trejo-1.jpg El Rayo Vallecano hizo historia en la Copa del Rey con el gol de Oscar Trejo

Oscar Trejo se hizo profesional en Boca y a fines de 2006 pasó al Mallorca para iniciar una larga carrera en España donde vistió las camisetas de Elche, Rayo Vallecano (había estado a préstamo), Sporting de Gijón, Toulouse de Francia y finalmente llegó al Rayo en 2017.

En Mallorca, que milita en la segunda División, jugaron Franco Russo (ex inferiores de All Boys) y Rodrigo Battaglia (ex Huracán y Racing) quien ingresó en la segunda parte.

https://twitter.com/DIRECTVSports/status/1488962692899561480 Final del primer tiempo: con este gol del argentino Oscar Trejo, Rayo Vallecano le gana 1-0 a Mallorca y, por ahora, está pasando a las semifinales de la #CopaDelReyEnDIRECTV.



@Jfurlanich - @fpetrocelli pic.twitter.com/pgiAn23LGz — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) February 2, 2022

Por su lado, en otro compromiso de cuartos de final, Valencia le ganó por 2-1 a Cádiz, donde el arquero Jeremías Ledesma, ex Rosario Central, estuvo en el banco de suplentes. El equipo che también avanzó a semis.

Este jueves se jugarán los otros duelos de cuartos de final entre Real Sociedad-Betis y Athletic Bilbao-Real Madrid en una revancha de la reciente final de la Supercopa de España.