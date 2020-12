Oscar Garrido: "Son todas finales las que tenemos que jugar"

El lateral derecho contó sus sensaciones de su debut y manifestó: "Al principio estaba un poco nervioso, pero a medida que fueron pasando los minutos me sentí muy bien. Diego Pozo me trasmitió tranquilidad y fui agarrando confianza. Me fui soltando y jugué de otra manera".

El defensor reconoció: "Es un momento que estaba esperaba hace mucho tiempo. Lo venía buscando y ahora se dio. Estoy muy agradecido a la confianza que me da el entrenador y el apoyo de mis compañeros".

"Ya no somos pibes, ya es hora de jugar como un jugador de experiencia. Tenemos que madurar lo más rápido posible para estar a la altura. De lo contrario no vamos a poder lograr nada".

Con respecto a su virtud en el lateral derecha, afirmó: "Es lindo poder proyectarse, pero me tiene que gustar más la marca. Tengo que clausurar esa zona".

Diego Pozo sorprendió

El entrenador de Gimnasia y Esgrima, Diego Pozo, sorprendió con el ingreso del defensor Nicolás Pacheco en el equipo titular. El lateral izquierdo, que llegó hace unos días de FADEP, integró el equipo titular para jugar ante Sarmiento de Junín. Ocupó el lugar del expulsado Lucas Carrizo.

En la práctica de fútbol en el estadio Víctor Legrotaglie, esa fue la única variante con respecto al equipo que arrancó jugando ante Defensores de Belgrano. Los once fueron los siguientes: Tomás Giménez; Oscar Garrido, Diego Mondino, Renzo Vera y Nicolás Pacheco; Santiago González, Brian Zabaleta, Santiago López y Cristian Llama; Fernando Cortés y Ramón Lentini.

Este viernes será la última práctica y el entrenador seguramente confirmará el equipo que jugará ante el equipo de Iván Delfino. Luego de la práctica, el DT dará a conocer la lista de convocados para debutar en el estadio Víctor Legrotaglie.