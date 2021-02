Omar Sperdutti y la emoción de lograr el ascenso

Tras el triunfo botellero su mandamás no pudo ocultar la emoción que le generó haber conseguido un de sus más grandes anhelos dentro del fútbol.

Con lágrimas en los ojos, el máximo dirigente no podía creer el logró que consiguió su club: "En este momento me acuerdo de mi familia que siempre me banco en los cuarenta años que llevo en el fútbol. Tengo a mi señora que aguanta todas mis locuras".

Deportivo-Maipu-festejos6.jpg

Y, con mucha emoción, titular del Cruzado no se olvidó de su hermano Carlos Sperdutti, otro de los grandes artífices de este hecho histórico ya que como entrenador le puso el pecho en muchos momentos malos.

"En este momento me acuerdo de mi hermano Carlos, que es parte de este ascenso, de mi hijo Hernán que hace mucho por el club y de mis nietos que están llorando de emoción", reconoció.

Por último no se olvidó del grupo empresario que llegó al Cruzado para hacerse cargo del fútbol profesional. "Quiero agradecer al grupo empresario que se acercó al club y nos ayudaron cuando muchos nos dieron la espalda", cerró.