Omar Sperdutti aseguró que sigue siendo candidato a presidente de la Liga Mendocina

omar sperdutti liga horizontal.jpg

El titular del Deportivo Maipú en una larga charla con los periodistas Sergio Robles, Daniel Fiochetta y Marcos Barrera dejó algunos conceptos interesantes y como siempre no se guardó nada. Fue duro con Roberto Castillo, vicepresidente del organismo y quien sería uno de sus candidatos para hacerse cargo de la Liga Mendocina. "El Consejo Federal hace valer lo que tiene en carpeta. Mi adversario debería ser alguien que sepa lo que es manejar un club y no uno que está un año por cada club. No sabe ni manejar las inferiores".

"Castillo en lugar de defender a su compañero aprovechó para subirse a la candidatura. DPJ y una parte del gobierno me quisieron sacar. Yo esto lo llevo hasta lo último y me manejo por el reglamente viejo", agregó el dirigente.

"Voy a trabajar con transparencia. Va a ser una campaña dura. No le tengo miedo a Castillo, voy a tratar que en el estatuto se ponga que el Presidente responda con sus bienes por la Liga", fue otro de los conceptos del dirigente.

Hay un principio de acuerdo para solucionar el tema del estatuto, para después retomar la asamblea para elegir el sucesor de Carlo Suraci, el actual presidente.