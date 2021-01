Turco Asad horizontal uno.jpg

El Turco, cada vez que habla del Tomba, siente mucha emoción. "A Godoy Cruz lo quiero mucho, fue el club que me dio una espaldarazo cuando empecé como entrenador. Lo quiero mucho al club y a los simpatizantes. Siempre le voy a desear lo mejor. No me voy a olvidar la campaña que hicimos en el 2010, con los puntos que sacamos. Fue una campaña tremenda. Soy un agradecido al Tomba que me abrió las puertas, mi corazón siempre va estar con los hinchas del Tomba".