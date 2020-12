"Nos cag... en la Libertadores, ahora nos cag... acá, déjense de joder"

Luego del empate, a pocos minutos de concluir el partido, Cristian Tarragona se ubicaba en posición adelantada al inicio de la jugada del gol que le dio el triunfo a Vélez.

La reacción de Sebastián Beccacece fue mostrada en la televisación, donde se pudo leer en sus labios: "Nos cag... en la Libertadores, ahora nos cag... acá. Es muy difícil, déjense de joder".

Tras el final del partido, en la conferencia de prensa, Sebastián Beccacece expresó: "No le encuentro respuesta a tantos fallos arbitrales en contra, duele por los jóvenes que hicieron un partido de igual a igual a Vélez. Estoy con la misma bronca que hace tres partidos".

También, agregó: "Me cansé de ser políticamente correcto. No me callo más. Con o sin VAR nos perjudican siempre. A los entrenadores cuando nos equivocamos, nos echan. A los árbitros que los sancionen como deben".

Para concluir, el entrenador, mencionó que no se debe perder el foco sobre el debut de muchos jóvenes. Además, agregó que Racing hizo un buen partido, pero siempre que se encuentran abajo en el marcador, es por fallos arbitrales

La Academia iniciará el próximo miércoles la serie de cuartos de final de la Libertadores frente a Boca.