"No habrá una final Boca-River, ninguno de los dos llega"

Tal es el caso de Cristian Traverso, ex futbolista de Boca, campeón de América e Intercontinental con el Xeneize. Fiel a su estilo, sin pelos en la lengua, el ex defensor surgido en Argentinos Juniors lanzó su pronóstico desfavorable los equipos de Miguel Ángel Russo y Marcelo Gallardo.

"No va a haber una final Boca-River, ninguno de los dos llega. Esta vez no creo que sea una final argentina, lamentablemente", dijo en diálogo con TyC Sports.

"Creo que Brasil tiene una diferencia notable y las dos camisetas más representativas del país tienen historia (Boca y River) pero Palmeiras y Flamengo tienen un nivel superior", agregó.

"Boca le puede ganar a Inter pero si pasa, recordemos que Flamengo es el último campeón. No imagino al equipo de Russo yendo palo a palo en Brasil porque nunca lo hizo", expresó.

Traverso, quien fue dirigido por Russo en la Universidad de Chile, consideró que el acierto del DT de Boca es haberle devuelto la confianza a Carlos Tevez: "Cuando volvió de China no era querido por el entrenador (Guillermo Barros Schelotto) y el otro entrenador (Gustavo Alfaro) se apuró en ponerle la bandera cuando no estaba del todo bien físicamente. En cambio Russo le dio lo que necesitaba, le dio partidos, hizo que se sienta importante, que sea un referente y eso te lo da la confianza con el entrenador. Ahí Boca acertó” y cerró: “La calidad de Carlitos no la conseguís en todos lados".