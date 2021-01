El entrenador interino del Expreso, en una charla con Ovación, habló de varios temas y no se guardó nada.

El Gato habló de lo significa estar en el banco de suplentes y confesó: "No disfruto cuando me toca dirigir a Godoy Cruz, porque soy hincha y sufro mucho, se me hace difícil. Cuando termina el partido y gana Godoy Cruz, me siento feliz. La verdad que se hace muy duro estar en el banco los 90 minutos. A mí no me gusta estar, pero en los distintos procesos, cuando me necesitaron, les di una mano a los dirigentes mientras buscaban un entrenador".

Gato Oldrá horizontal.jpg

"Me recibí de entrenador pero no me gusta ser DT porque no lo siento. Los que dirigen es porque les gusta y terminan medios locos. Me cuesta ser entrenador, pienso más con el corazón que con la cabeza, por eso me gusta asumir otra función", confesó.

El Gato reconoció: "De los interinatos que he tenido, este ha sido el momento más difícil que me tocó dirigir a Godoy Cruz. Fue muy difícil para todos por la goleada que sufrimos ante Racing. Los jugadores, en los dos últimos partidos, lo pudieron sacar adelante. Cuando me tocó asumir en lugar de Diego Martínez, les dije que esta situación la iban a cambiar ellos y que intentáramos ser un equipo más duro".

Sobre José Mansur

Sobre los cuestionamientos de los simpatizantes del Tomba a José Mansur, dio su punto de vista y opinó: "Los hinchas tienen todo su derecho a expresarse. No solamente es el culpable Mansur sino todos los que estamos involucrados en el club. Me hago responsable desde el lugar que me toca estar. Hemos acostumbrado a la gente de Godoy Cruz a ganar y en este último tiempo, no nos fue bien y sufrimos mucho".

El cuestionamientos a los pibes

Oldrá habló de la crítica a algunos jugadores juveniles, como Tomás Badaloni. El Gato opinó: "Acá somos todos cuestionados, son pibes jóvenes que no son culpables de esta situación. Hubieron muchos cambios y no hubo una estructura como equipo. La ha padecido los chicos que están saliendo del cascarón y están jugando en primera división. Tomás Badaloni es un gran jugador y le va a dar muchas alegrías a los hinchas de Godoy Cruz".

Su opinión del Morro García

El presidente José Mansur fue claro con la situación de Santiago García, al sostener que no jugará más en el Tomba. Sobre esta situación, dijo: " Como hincha al Morro lo respetamos como jugador, es el último ídolo de Godoy Cruz. Después son situaciones particulares del presidente y el jugador. Es uno de los ídolos más importantes del club, hay que tener memoria".

Morro García horizontal.jpg

Por últim, Oldrá habló de Sebastián Méndez, el nuevo entrenador y se mostró está muy feliz por la elección: "El Gallego tuvo un proceso muy positivo cuando estuvo hace unos años y es muy importante su regreso, para darnos una mano en este difícil momento. Es lo que hoy Godoy Cruz necesita".

Foto: gentileza Prensa Godoy Cruz