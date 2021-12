Nicolás Sánchez, distendido en familia, habló de su retiro del fútbol

nicolas-sanchez2.jpg

Ya más distendido, el ahora ex defensor central del bodeguero, de 35 años, dialogó con Radio Nihuil. “La decisión no pasó por querer pasar más tiempo con la familia. Paso por otro lado, fue por una cuestión de tiempo, edad, molestias. Me imaginé jugar hasta más grande. No le puedo pedir más al físico, me acompaño bien en mi carrera y me siento un privilegiado”, indicó Nico Sánchez, desde Buenos Aires.

“Las molestias me hacían difícil el día a día y no me gusta tener que tomarme días de descanso. No me sentía cómodo. Entendí que la última chance que tenía era en Godoy Cruz. Disfruté los últimos meses, y a pesar de que quería estar un año más, como había arreglado, ya no estaba para más”, agregó el experimentado futbolista.

“Lo bueno fue que los minutos que pude jugar en Godoy cruz, los pude disfrutar, Me sentí a la par. No tuve dudas de la decisión que tomé. El fútbol no terminó, sí una etapa, pero sé que voy a seguir metido dentro de este deporte. Me prepararé para lo que viene”, aseguró, dando a entender que en su cabeza está abierta la posibilidad de comenzar con su carrera como director técnico.

“Todo se empezó a desencadenar por una lesión específica. Un día me empezó a doler un tendón de la rodilla y como pude aguanté, pero para el día a día, todo se empezó a hacer cuesta arriba. El esfuerzo que estaba haciendo me sacaba muchas energías. Amo este deporte y todos los días aparecen dolores diferentes, propios de la edad. Eso desencadenó en la decisión que tomé, siempre consensuado con mi mujer”, finalizó el ex defensor central del Expreso.