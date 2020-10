Nicolás Russo cargó muy duro contra River y Boca

En ese sentido, el presidente del "Granate" remarcó que no se lo van "a permitir", porque si hacen "lo que quieren Boca y River, para un equipo como Lanús entrar a una Copa va a ser como salir campeón".

Ameal-Donofrio-Boca-River1.jpg

En declaraciones al diario "Olé", consideró que "es difícil" lograr la unidad total entre los dirigentes y que Boca y River "quieren profundizar las diferencias que existen con los demás clubes".

Y agregó: "Nosotros consideramos que debemos cobrar mucho más dinero de la TV que el que percibimos actualmente. Ésa es la verdadera discusión de fondo. Boca y River están en la discusión más chiquita, que es ver cuánto les toca a ellos. Los clubes pretendemos que todo el dinero que giren estas empresas por los derechos de televisación sea repartidos de la misma manera".

El viernes, la AFA y la Liga Profesional de Fútbol decidieron rescindir unilateralmente el contrato de televisación con la empresa Fox, pero River y Boca se mostraron en contra de la decisión y aclararon que no fueron "parte de la definición del nuevo escenario contractual".

tv-liga-profesional1.jpg

"Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, Boca Juniors y River Plate comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes", indicaron en un comunicado oficial conjunto.

De esta manera, los dos clubes más importantes de Argentina volvieron a estar en contra de una decisión de la AFA, en el mismo día en que se dio a conocer el fixture de la Copa de la Liga Profesional.