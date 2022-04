Nicolás Romano tuvo un premio a su entrega y a no bajar los brazos

Tadeo Marchiori horizontal uno.jpg

Nico, que no venía jugando y que siempre que ingresa cumple en la cancha, respondió con un gol. Sobre esta situación confesó: "Es muy importante hacer un gol, en estos partidos no me había tocado jugar, pude ingresar y convertir, fue algo muy positivo. Ahora voy a seguir por el mismo camino, cuando me toque, voy a dejar todo por Gimnasia y Esgrima y sumar para el equipo".