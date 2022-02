Nicolás Ortiz, el hijo del Indio, de aquel debut con lágrimas a su gran presente en Perú

Hernán Darío Ortiz, el papá de Nico, actuó en Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Gimnasia La Plata entre otros equipos y actualmente dirige al Bolívar, un equipo que juega en el federal A.

El gol de Nico Ortiz:

Resumen: Sporting Cristal vs UTC de Cajamarca (3-2) #LIGA1BETSSONXGOLPERU

-¿Cómo te va en el Cajamarca de Perú?

-Me va bien, ya este va a ser mi tercer año en el club. Estoy cómodo, jugando gracias a Dios, y el año pasado tuve la suerte de disputar la Copa Sudamericana, que fue mi primera experiencia internacional.

-¿Cómo es el club y la ciudad?

-Es un club del interior del país, ordenado, donde me han tratado muy bien y me han hecho sentir cómodo. Cajamarca es una ciudad de altura, antigua, con mucha historia, con paisajes muy lindos entre montañas, donde la gente es simple y buena.

-Venís de hacerle un gol a Sporting Cristal, ¿qué podés decir de ese momento?

-Sporting Cristal es uno de los grandes de acá. Me siento bien por haber podido marcar, pero me hubiese gustado terminar el partido con una victoria.

-¿Cómo has vivido la pandemia?

-La pandemia nos agarró viviendo acá en Perú, con el miedo de tener a toda nuestra familia lejos, pero hoy en día con las videollamadas y la tecnología todo fue más llevadero.

-¿Qué opinás de la invasión de Rusia a Ucrania?

-He leído sobre el tema, si bien no entiendo mucho sobre estos conflictos me parece una locura que se llegue a una guerra en esta época.

-¿Te acordás cuando te probaste en un club cuando eras chico?

-El primer club donde me fui a probar fue Andes Talleres a los 9 o 10 años, no me acuerdo de muchos detalles pero esa fue mi primera experiencia en cancha de once.

-¿Qué recordás del debut en Gimnasia La Plata?

-La verdad que fue un momento hermoso, fue uno de los días más importantes de mi vida junto con el nacimiento de mi hijo, por cómo se dio todo, por mi debut, por poder convertir y tener a mi viejo en el banco, a mi familia en la tribuna, a mi hijo Mateo en la panza y a mi mujer. La verdad que fue una noche inolvidable.

En la semana previa traté de vivirlo con mucha tranquilidad, se hablaba de que mi viejo era el técnico, se decían muchas cosas, pero trataba de entrenarme y de llegar de la mejor forma al partido. Después en kla cancha cuando tocás la primera pelota se pasa todo eso, por suerte me sentí bien y pudimos ganar.

-¿Fue duro irte del Lobo porque no te tenían en cuenta?

-La verdad que sí fue duro, después de estar tantos años en el club, de haberme formado y de haber firmado mi primer contrato, pero por algo se dan las cosas, tuve la posibilidad de debutar allí y convertir en el club del cual soy hincha. Así es el fútbol y espero más adelante tener la posibilidad de volver.

-¿Cómo te fue en San Luis y en Quilmes?

-En Estudiantes de San Luis fue una linda experiencia, me sirvió para sumar partidos y donde pude debutar como profesional. En Quilmes me tocó estar poco tiempo, seis meses, es un club grande, no me tocó llegar en un buen momento, pero el tiempo que estuve lo disfruté y siempre di lo mejor en cada partido.

-¿Cómo fue la experiencia en Ecuador?

-No fue fácil, fue mi primera experiencia afuera, eran otras costumbres, estaba lejos de mi familia, pero tenía a mi mujer y a mi hijo. Por suerte ese tiempo nos sirvió más que nada para hacernos fuertes como familia. Me tocó lesionarme al mes y medio que llegué y eso también fue duro, me costó recuperarme, tuve un desgarro en el cuádriceps, pero después pude jugar bastante e hice goles importantes ante Liga de Quito e Independiente del Valle, que ese año fue campeón de la Sudamericana

Había un grupo de amigos argentinos y tratábamos de juntarnos.

Otros datos de Nicolás Ortiz