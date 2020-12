Nicolás Inostroza y su alegría por el gran momento del Globo

El lateral izquierdo, en dialogo con Ovación, aseguró sobre la victoria ante el Tripero: "La verdad que estoy muy feliz por haber convertido el gol. Es una sensación linda, por la victoria y por los tres puntos que conseguimos. Se dieron algunos resultados y estamos en la pelea nuevamente. Hace 14 días no nos tenían fe y no apostaban que Huracán podía remontar la situación".

El jugador agregó: "Es una zona muy pareja y están todos los equipos peleando por el primer lugar. Si queremos llegar a la final por el ascenso, tenemos que dejar la vida el domingo ante Olimpo. Sabemos que podemos lograr los tres puntos. La ilusión sigue viva".

Con respecto a los dos victorias consecutivas, después de haber tenido un mal arranque con las dos caídas, ante Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, admitió: "En los dos partidos que caímos no merecimos perder. Creamos varias situaciones y no pudimos convertir. Empezamos el torneo no ligando, pero con Darío Alaniz se hizo hincapié en ser un equipo intenso, con mucha movilidad y nos vamos adaptando a la idea que quiere el Lechuga. Siempre estuvimos motivados, lo que pasa es que antes no se nos dieron los resultados".

Fotos: gentileza Prensa Huracán Las Heras.