Nicolás Inostroza tiene un hermoso desafío en Gutiérrez

inostroza horizontal uno.jpg

El lateral izquierdo arrancó hablando de la clasificación, luego de superar a Ferro, y reconoció: "La verdad que superamos a un rival muy difícil que tuvo un gran rendimiento en la primera fase. Creo que jugamos los dos partidos con inteligencia, pegamos en los momentos justos y pudimos pasar de fase".

El gol de la clasificación a las semifinales

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCX1GGIprnUK%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIoI5ckhjchhi34SaBmwKXyDJZCEK6uCEW7hiQa8VHkoe3SrmThplrF61bxvx6nvjxpGtGZCkPB7ZAfuaAxfMGmMe74jgy1Ql7yzNOJZCoJD5lgkRGlwlbbRFpajiQ7g9MeSU8JGZC9v22uNhiDB7pUvZAdQM4RgZDZD View this post on Instagram A post shared by Gutiérrez Sport Club Oficial (@gutierrezsportclub)

"Todos estamos ilusionados, el cuerpo técnico, los jugadores y los simpatizantes por este gran paso que hemos dado en el torneo al estar en semifinales", agregó el jugador.

Inostroza horizontal dos.jpg

El ex Gimnasia y Esgrima admitió: "Tenemos un compromiso grande, los hinchas están muy ilusionados, nos tenemos que hacer cargo de este compromiso que hemos generado y dejar a Gutiérrez lo más alto posible".

Su solidaridad con San Martín y el Porvenir

Sobre la eliminación de San Martín y el Porvenir por los incidentes que se originaron el 18 de diciembre, que le permitió a Gutiérrez acceder a semifinales y sortear los cuartos de final, Inostroza fue muy autocrítico y se solidarizó con sus colegas al decir: " Me compadezco con los colegas porque el fútbol es un trabajo y es una lástima que todo haya terminado así y hayan quedado eliminados sin jugar. Es lamentable que gente el mismo club dañe a su propia institución, la verdad que no sé cuando va a terminar esto, los únicos que pierden son los que trabajan en el fútbol".

Con respecto a su año futbolístico afirmó: "En Huracán Las Heras tuve una lesión que me costó tres meses recuperarme, me perdí muchas fechas y terminé jugando el campeonato. No esperaba jugar este torneo para Gutiérrez, tomé el valor de decir que aceptar jugar en esta categoría de gente que hace todo a pulmón. En este club encontré gente buena, a los que llegamos nos recibieron de la mejor manera, es una institución que quiere crecer".

Fotos: gentileza Prensa Gutiérrez Sport Club.