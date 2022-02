Nicolás Inostroza palpitó la final de Gutiérrez ante Alianza

https://twitter.com/GutierrezSC_Mza/status/1489687631353032708 #TorneoRegionalFederal



Gutiérrez vs Juv. Alianza (SJ)

Final (Ida)

Domingo 6/2

18 hs.

Árbitro José Diaz (VILLA MERCEDES)

Estadio Anselmo Zingaretti



February 4, 2022

"Ahora tenemos un partido muy complicado ante Alianza, un rival que será muy duro en estos dos partidos. Será importante sacar una ventaja en nuestra cancha para ir a definir la clasificación a San Juan", agregó.

"Sabemos que habrá un lindo marco de público en nuestra cancha y para nosotros es muy bueno. Ojalá le podamos dar una alegría en esta primera final, tenemos que disfrutar en la instancia que estamos".

Inostroza elogió al arquero Ignacio Acordino, quien atajó tres penales en la definición desde los doce pasos ante FADEP: "La verdad que Nacho Acordino tuvo una tarde brillante en los penales, es un gran atajador de penales y lo demostró con los tres que contuvo".

Con respecto al arbitraje de Pablo Núñez, en el choque ante FADEP, Inostroza se quejó: "Lo conozco y lo desconocí totalmente, se lo dije en la cara. No nos dejaba llegar al arco de FADEP, todas las divididas fueron para ellos. Lo que no entendí fue porque pusieron un árbitro sanjuanino si a nosotros nos dirigió uno de Mendoza. Tengo entendido que la gente de FADEP decidió cambiarlo. Hay cosas que no se entiende".

Fotos: Gentileza Prensa Gutiérrez Sport Club.