Nicolás Inostroza: "Hay convencimiento para salir adelante"

Inostroza horizontal.jpg

El lateral izquierdo arrancó hablando de la salida del entrenador Martín Astudillo y reconoció: "Me da bronca, se fue un cuerpo técnico y a mí no me gusta que la gente se quede sin trabajo, pero el fútbol es así".

Con respecto a la llegada de Darío Alaniz admitió: "Es un entrenador que conozco, ya lo tuve y ha venido ayudar para sacar esta situación adelante. Todos juntos tenemos que salir de este mal arranque que hemos tenido. Hay convencimiento para salir adelante".

Sobre el compromiso ante Juventud Unida, el jugador consideró: "Es un equipo que juega bien al fútbol y tiene un entrenador como Marcelo Fuentes, que conoce bien la categoría. Nosotros estamos convencidos que podemos hacer un gran trabajo para poder conseguir los tres puntos, es un torneo corto y tenemos que empezar a sumar para tratar de revertir esta situación".

Inostroza habló sobre el grupo y subrayó: "Estamos con bronca porque no merecimos perder los partidos que jugamos. Sabemos que generamos situaciones y la pelota no quiere entrar".