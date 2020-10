Nicolás Garrasi: "Los pibes del club queremos jugar"

En este nuevo son muchos los jugadores de inferiores que son parte del plantel profesional, sobre esto dijo: “Los pibes del club nos queremos mostrar, queremos jugar. Al estar en el club desde muy chicos en las inferiores, esperamos este momento para sumar minutos y jugar en la primera”.

Nicolas-Garrasi-Lepra1.jpg

El mediocampista, que firmó su primer contrato profesional el 30 de septiembre y tiene vínculo con el Azul hasta mediados del 2023, habló de lo que sintió tras marcarle al Globo el pasado sábado en el Malvinas Argentinas.

“Cuando hice el gol, si bien no era un partido oficial, lo grité con todo. Se te cruzan muchas cosas por la cabeza, lo primero que pensé fue en la familia y en los amigos que estuvieron en los momentos difíciles. Me puso muy feliz el haber podido marcar”.

Y agregó: “Mucha gente me felicitó, recibí mensajes por Whatsapp y por las redes. Los mismos compañeros de equipo también me saludaron, la verdad que hay un plantel de primera y muy unido”.

Sobre su estilo de juego, el zurdo remarcó que siempre jugó de enganche, pero a medida que subía de categoría se fue corriendo a las bandas. “Mi puesto natural es jugar libre, moverme por el frente de ataque en busca de los espacios. Pero hoy en día no se usa el enganche y sí el doble cinco”, contó.

NIcolás Garrasi horizontal.jpg

Durante la conducción de Gómez fue convocado (para el duelo con Nueva Chicago por el Reducido 2019) pero quedó fuera del banco de suplentes. Luego de recuperarse de una lesión en el hombro, estuvo en el plantel que condujo Minich, pero no logró debutar y llegó el parate por la pandemia del coronavirus.

“Desde cero sí es mi primera pretemporada con el plantel profesional. En otras ocasiones me metieron en las pretemporadas, pero ya habían arrancado. Estuve con Gabriel Gómez, Luciano Theiler y Matías Minich, pero con Marcelo Straccia es la primera que arranqué desde el inicio”, reiteró.

Sobre lo que le pide el DT rosarino contó: “Straccia me puso como volante por la derecha y me pidió que busque mucho el mano a mano encarando a los rivales, que en ese lugar me iba a quedar el arco de frente y enganchando hacía el medio para manejar el balón con mi pierna hábil”.

Respecto a que si alguna vez jugó por los costados reveló: “La banda la hice mucho en inferiores, siempre por izquierda. Pero llegando a edad de ‘Leprita’ me movieron más al medio y hasta llegué a jugar de mediapunta. Es algo que puedo hacer, tanto por derecha como por izquierda y no me siento perdido”.

Por último, cerró hablando de moverse dónde el técnico le pida con la responsabilidad de jugar siempre para el equipo.

“Llega un momento que lo que te pide el técnico hay que hacerlo. Se agacha la cabeza y se trabaja. Uno tiene que trabajar para el equipo, es obvio que en algún momento voy a tener mis situaciones, pero sobre todas las cosas hay que ayudar a los compañeros”, cerró.