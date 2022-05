Nicolás Del Priore está pasando por un gran momento en Deportivo Maipú

Nicolás Del Priore Maipu.jpg El jugador disfruta mucho de jugar al fútbol, todo fue esfuerzo y sacrificio. Fotos: Deportivo Maipú

Del Priore disfruta de jugar al fútbol, llegar a ser profesional le costó, y él mismo lo cuenta: "El fútbol para mí es todo, desde muy chico que lo juego y es algo que me hace muy feliz. La pasé mal de no poder jugar porque era chiquito; con mucha constancia, esfuerzo y la ayuda de mi familia pude lograr el sueño de estar en primera".

"Mi recorrido en el fútbol lo considero bueno, siempre aspiro a seguir creciendo, quiero lograr objetivos importantes y el sueño a cumplir es poder jugar en Europa", agregó.

Sobre su paso por Independiente de Avellaneda opinó: "Mi experiencia en Independiente de Avellaneda fue positiva, me tocó llegar a Reserva, donde jugué mucho y me fue muy bien. Ariel Holan me subió a primera división, después no tenía mucho lugar, contrataban a muchos jugadores y me iba a préstamo a otros clubes a buscar rodaje".

►TE PUEDE INTERESAR: Bruno Nasta lleva 101 goles y está en un gran momento en Deportivo Maipú

El talentoso jugador sobre el momento que vive el equipo de calle Vergara, con grandes rendimientos, manifestó: "Tenemos un equipo que genera mucho, nos está faltando tener más contundencia. Hay equipos que crean mucho menos que nosotros y están arriba nuestro. Este es el camino y hay que seguir de esta manera, el equipo ha mostrado tener mucho protagonismo en todos los partidos que ha disputado".

Del Priiore Deportivo Maipú.jpg El jugador es fundamental en el equipo de Juan Manuel Sara. Foto: Deportivo Maipú

►TE PUEDE INTERESAR: Santiago González, el gran capitán que tiene el Deportivo Maipú

Del Priore tiene continuidad y al hablar del DT Juan Manuel Sara reconoció: "Me siento muy agradecido por la confianza que me han dado, la continuidad es algo que vine a buscar. La clave es trabajar día a día y estar a disposición del entrenador cuando me necesite. Desde el primer día que llegué me dio mucha confianza y trato de responderle en la cancha".