Nicolás Arce, símbolo, referente y estrella de Gutiérrez

Nicolás Arce familia Horizontal.jpg

Nico Arce, oriundo de Rivadavia, palpitó el choque ante el Lechuzo: "Nos ilusionamos con jugar una final por el ascenso al Federal A. Estamos a noventa minutos de poder lograrlo, pero sabemos que va ser un partido duro ante Alianza en San Juan. Siempre jugar de visitante en esa provincia es duro para cualquier equipo mendocino, pero nosotros vamos con la ilusión de traernos la clasificación. Tenemos confianza en el plantel que tenemos".

El talentoso jugador siente un cariño especial por el club de calle Boedo, desde que ascendió con el Celeste al Federal A, en el 2015. "Tengo la ilusión de ascender con este club. Es una institución que quiero mucho y sería muy lindo repetir lo que logramos en el 2015. Hemos pasado momentos malos por la pandemia, lesiones y ahora poder estar en esta instancia... me siento muy agradecido, le agradezco a la gente el cariño que me da y todo lo que confiaron para que volviera al club".

Nicolás Arce horizontal.jpg

Además, con mucha humildad, el jugador de Gutiérrez reconoció: "Cada vez que entro a la cancha lo disfruto mucho, trato de aportar con una asistencia o llegando al gol. Tengo 36 años, amo este deporte. Lucho para llevar al pan a la casa y da gusto hacerlo con el deporte que tanto quiero. Me cuido mucho para tratar de rendir en los partidos en gran forma".

Sobre su melena, muy particular, fue irónico y confesó: "La gente me grita tanta cosas que me río. Me dicen de lo más bonito hasta lo más feo, pero lo tomo con alegría y lo disfruto".

Fotos: Emmanuel Rodríguez (Gutiérrez Sport Club).