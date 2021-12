Nicolás Aguirre, a sus 38 años, disfruta de jugar al fútbol

Nicolas Aguirre horizontal uno.jpg

Nicolás Aguirre habló del momento en el que está la institución ubicada en Russell y aseguró: "Estamos muy contentos por el presente que estamos viviendo en el club, cumplimos el primer objetivo que es clasificar a la siguiente fase del Regional Amateur. Ahora estamos luchando por llevar al club a lo más alto, en el torneo pasado se nos negó, cuando perdimos la final ante Independiente de Chivilcoy en la Pampa".

FADEP jugará este sábado de local a las 17.30 ante Independiente de Calle Larga de San Rafael, equipo que terminó primero en su zona. Sobre el rival Aguirre reconoció: "Sabemos que vamos a enfrentar a un equipo que sacó muchos puntos en la primera instancia del torneo, son 180 minutos donde hay mucho en juego, nosotros con nuestras armas apostamos a superarlos y acceder a la siguiente fase".

El jugador que se inició en Independiente Rivadavia contó: "A mi edad, donde estoy más cerca del retiro, sigo con esas mismas ganas, con ese fuego interno de seguir aprendiendo y llevar al club a una categoría más arriba. Se lo merece la institución por todo lo que viene haciendo en los últimos años y ojalá este año se nos dé".

"Todavía tengo muchas ganas de jugar, en el día de mañana si me toca retirarme en FADEP sería muy lindo, soy un agradecido a esta institución que me abrió las puertas en un momento difícil. Por ahora sigo disfrutando de seguir siendo jugador de fútbol y me levanto todas las mañanas con las mismas ganas de siempre", agregó Nico Aguirre.

Fotos: Gentileza Prensa FADEP.