Nicolás Aguirre: "Sebastián Torrico me llamó y me convenció"

"Me volví a sentir jugador de fútbol. Es un lindo grupo, un club muy profesional y lo más lindo es que sigo jugando al fútbol. Había decidido dejar de jugar y salió esta oportunidad. Lo conozco a Sebastián Torrico y me convenció para que siguiera jugando. Me agarró ese bichito de seguir un tiempo más, por el momento sigo siendo jugador de fútbol, todavía tengo energías", contó.

Y agregó: "Seba (Torrico) me decía que no largara y que continuara en el fútbol. Me ganó y estamos muy felices en FADEP. Me ha sorprendido el predio que está en proceso y será un campo de juego de un nivel de primera división".

Con respecto al objetivo consideró que "por el equipo que se está armando, la apuesta es poder conseguir el ascenso. Vamos a colaborar para intentar lograr subir de categoría".

Se volvió a reencontrar con Minich

Nicolás Aguirre será dirigido por Matías Minich, con quién compartió equipo en la Lepra.

"Con Matías Minich fuimos compañeros en Independiente Rivadavia. Hicimos las divisiones inferiores juntos y después cada uno tuvo un camino en el fútbol por distintos lados. Es una sensación linda y rara que me dirija, fuimos compañeros y ahora tenerlo como entrenador es lindo. Es un gran profesional y muy buena persona y influyó a seguir jugando al fútbol un tiempo más".

Su paso por el Deportivo Maipú

Nicolás Aguirre tenía el deseo de seguir en el Deportivo Maipú, pero no le renovaron el contrato que finalizó el pasado 30 de junio. Sobre esta situación dijo: "Me fui un poco dolido, la decisión que no siguiera no sé si la tomó la gente que se hizo cargo del fútbol o el presidente Omar Sperdutti. Tengo los mejores recuerdos y ya sanará ese dolor. Me hubiera gustado jugar las instancias finales. No me sentí valorado como esperaba".