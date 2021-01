"FADEP me devolvió las ganas de jugar al fútbol porque es muy profesional, nos sentimos cómodos y no nos hace falta nada. Capaz que tenés un problema y te lo resuelven muy rápido. Eso te entusiasma y te dan ganas de trabajar así", comenzó contando.

Y siguió elogiando al club que inició actividades en 2011 y en 2012 comenzó a participar en la Liga Mendocina de Fútbol.

"Por todos los años que llevo en el fútbol, FADEP es diferente a los clubes por los que pasé ya sea por el profesionalismo y la seriedad desde el primer día. No nos hacen faltar nada, solamente nos tenemos que dedicar a entrenar y a tratar de cumplir los objetivos que nos proponemos y nos proponen de arriba", remarcó.

Nico Aguirre horizontal.jpg

Respecto a la posibilidad de abandonar el fútbol contó: "El 2019 fue un año duro y atípico, tuve mucha incertidumbre de parte mía porque no sabía si iba a seguir jugando y apareció esta oportunidad. Estuve hablando con Sebastián (Torrico) y la verdad que me terminó convenciendo por lo que él pretende para el club. Se ha sumado mucha gente de jerarquía y tenemos un plantel numeroso porque la idea es pelear los dos frentes, tanto el Regional como la Liga Mendocina".

Y añadió: "Nos hemos preparado para luchar por las dos cosas y estamos a pocos días de que empiece el torneo".

Continuando con las virtudes del club y el primer equipo dijo: "Mirá que somos un plantel de 35 jugadores y todos estamos muy comprometidos con esto. Los chicos que ya estaban en el club te lo hacen saber y eso entusiasma, me han vuelto las ganas de volver a jugar al fútbol", reiteró.

https://twitter.com/FundacinAmigos2/status/1347273335735021579 ¡SUEÑO INTACTO!



PRIMERA DIVISIÓN



ULTIMANDO DETALLES...



El conjunto de Matías Minich sigue con la preparación, de cara al partido ante San Martín por la 1° Fecha del Torneo Regional Amateur.



¡Unite a esta Pasión!#SeguimosCreciendo pic.twitter.com/Uk0huErvMl — Fundación Amigos Por El Deporte (@FundacinAmigos2) January 7, 2021

Por otro lado, Nicolás Aguirre contó que el entrenador Matías Minich compartieron varios años en las Inferiores de la Lepra.

"Con Matías Minich hicimos todas las inferiores juntos hasta que llegamos a la primera local de Independiente Rivadavia, después tuvimos diversos caminos en el fútbol, pero siempre hemos tenido una gran relación gracias a los 7 años de inferiores que compartimos", relató.

"Si bien ya me lo habían dicho, me ha sorprendido su forma de trabajar con mucho profesionalismo y un mensaje claro. Por ahí en tus inicios si sos claro en el mensaje no te hace falta trayectoria", sentenció.

Por último comentó que en los momentos que Sebastián Torrico ha podido hacerse una escapada y "estar acá con nosotros nos brinda todo su apoyo. Su hermano Emanuel, que es el nexo entre los jugadores y los dirigentes, está muy presentes en todo sentido".