Neymar y un blooper imperdonable

El delantero del Paris Saint Germain estaba transmitiendo ante más de 25 mil personas y llamó a su compatriota Richarlison, atacante del Everton, quien fue noticia el sábado tras ser expulsado en el partido ante Liverpool. Ney mostró la llamada y se vio el número del Cacatúa y los seguidores ¡lo explotaron de mensajes!

La estrella del PSG le confesó entre risas: "Creo que acabo de mostrar tu número sin querer. Te juro que fue un accidente" y lo mostró en la cámara en el vivo y le dijo: "Estamos en línea. Saluda”. Sin poder aguantar la risa Ney bromeó: "Vas a tener que cambiar tu número ahora".

Richarlison pidió por favor que no le enviaran mensajes o serían bloqueados: “Hola chicos, quien me llame va a ser bloqueado, no me llamen". Pero los fanáticos no hicieron caso y luego el delantero se descargó en Twitter: "Cinco minutos y ya tengo más de 10.000 mensajes. Gracias, Neymar, sos un genio”.