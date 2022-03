Neymar reveló cómo vivió el PSG la cachetada del Real Madrid

neymar2.jpg Neymar le sigue aportando su bonito juego al PSG francés.

"Fueron días complicados para nosotros. No queríamos perder. No estamos ahí para eso, no lo programamos. Nadie estuvo 'blando'. Al contrario, nos dedicamos, nos comprometimos, nos capacitamos para buscar la clasificación", dijo Neymar en la presentación de un nuevo botín con su nombre en la capitán gala