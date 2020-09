Neymar echó más leña al fuego y atacó al Barcelona

neymar1.jpg

"Te merecías que te despida como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiente cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que a estas alturas ya no me sorprende nada", lanzó Lionel Messi hacia Luis Suárez.

Pero ese texto tuvo la respuesta menos pensada: Neymar. El brasileño del PSG, que se fue del club durante la gestión de Bartomeu, cruzó con todo al presidente del Barcelona: "Increíble cómo hacen las cosas".

Neymar deja claro que estos problemas vienen desde su época, cuando decidió dejar el Barcelona. Como si no fuera suficiente, el 10 del PSG se encargó de echar leña al fuego.