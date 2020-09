Nahuel Guzmán, sueña con ganarse un lugar en Gimnasia

El delantero, en dialogo con Ovación, repasó cómo fue su llegada al Lobo: "Llegué a Gimnasia y Esgrima proveniente del Cicles Club Lavalle, me vinieron a buscar Gustavo Elías y Richard Parrochano. Eran los profesores de la categoría 2001. Este año se me cumplió el sueño de que me hayan subido al plantel profesional de la Primera Nacional. Acá estamos dando lucha".

"El año pasado salí goleador de la categoría 2001, pudimos salir campeones donde tuvimos un gran rendimiento", agregó.

A la hora de hablar de sus virtudes dijo: "Me defino como un delantero que no se rinde nunca, no doy ninguna pelota por perdida. Voy a dejar todo en la cancha y no bajar nunca los brazos".

Nahuel Guzmán horizontal uno.jpg

Sobre sus objetivos comentó: "El sueño que tengo es poder debutar en el equipo de la Primera Nacional, sería algo muy lindo para mí y la familia que me ha bancado siempre. Me ha seguido desde que empecé a jugar al fútbol. El club está apostando por los juveniles y tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos están dando".

El goleador está contento por la confianza que le ha dado el cuerpo técnico: "Todos los días Diego Pozo y Martín Abaurre me están aconsejando y me apoyan en todo momento. Esperemos poder cumplir cuando me toque la posibilidad de jugar".

El atacante habló del experimentado volante Marcos Gelabert, quien le dio muchas palabras de aliento: "He podido compartir el mismo grupo que Marcos y me ha dado muchos consejos. Es muy importante por la experiencia que tiene en el fútbol".

El primer amistoso

El equipo de Diego Pozo jugará su primer amistoso ante Godoy Cruz el próximo 3 de octubre. Ya está acordado de palabra el amistoso. Se jugaría en el predio de Coquimbito a puertas cerradas.