"Me gustaría, porque siempre los clásicos son lindos de jugar y en una final son más lindos todavía. Sería lindo volver a cruzarse con Boca porque también sería bueno para el fútbol argentino. No va a ser una revancha porque lo de Madrid no se va a olvidar nunca”, comentó el exfutbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata en ESPN.