El ex presidente Mauricio Macri lamentó este miércoles la muerte del astro futbolístico Diego Maradona y dijo que es "un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos". El ex mandatario se sumó así a la despedida que figuras de todos los ámbitos expresaron luego de que se conociera la muerte del ex capitán de la Selección Argentina y campeón del mundo 1986, a los 60 años.