Mondino: "Es una linda noticia que estábamos esperando"

Sobre el formato del certamen que todavía no se define, el cordobés dio su punto de vista y opinó: "No hay nada definido, hay muchas especulaciones. No hay nada concreto. Es importante saber que el 7 de noviembre volveremos a entrar a una cancha a jugar al fútbol".

En relación al segundo amistoso que jugarán este sábado en el estadio Malvinas Argentinas, aseguró: "Hoy estamos con otra preparación respecto al primer cotejo que disputamos ante Godoy Cruz. Ahora tenemos más semanas de entrenamiento, con la pretemporada que hicimos en Potrerillos. Es un contexto diferente jugar en el Malvinas Argentinas. Es más formal que jugar en un predio y nos va a venir bien seguir sumando minutos de fútbol de cara al reinicio del torneo".

Con respecto a la preparación del equipo, dijo: "Las semanas que estuvimos en Potrerillos nos sirvió muchísimo para trabajar en lo físico y táctico. Nos quedan algunas semanas de trabajo y vamos a llegar bien al 7 de noviembre. El entusiasmo de volver a jugar nos lleva a entrenar con mucha motivación y buscar nuestra mejor versión al inicio del torneo".