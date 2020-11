Mike Tyson y Nadia Comaneci: conmovedoras palabras para Maradona

Las siguientes son algunas de esas expresiones:

Mike Tyson (exboxeador estadounidense): "La Mano de Dios, nos ha dejado Maradona. En el 86 ambos ganamos nuestros campeonatos. Era uno de mis héroes y un amigo. Lo respetaba mucho. Lo extrañaremos mucho".

Lotthar Matthaeus (exfutbolista alemán): "Mi amigo. RIP".

Romario (exfutbolista brasileño): "Mi amigo se ha ido. ¡Maradona, la leyenda! El argentino que conquistó el mundo con el balón en los pies, pero también por su alegría y personalidad única. Ya lo he dicho algunas veces, de los jugadores que vi en el campo, él fue el mejor. Su paso por el mundo trajo mucha felicidad a su país y nos deleitó a todos. Nunca olvidaré las risas que tuvimos juntos. Ciertamente, nunca fue un oponente. Me llamó Chapulin y me trató como a un hermano. Un chico que se fue demasiado pronto. Mi abrazo a los argentinos, a la familia. ¡Qué tristeza, ve con Dios, hermano!".

Nadia Comaneci (exatleta rumana): "Muy triste saber del fallecimiento de una leyenda RIP".

Andrea Pirlo (exfutbolista italiano): "Se va el dios del fútbol... Gracias por todo Diego".

Didier Drogba (exfutbolista marfileño): "Mi ídolo ha muerto. RIP Diego Armando Maradona, mi primera camiseta de fútbol, el hombre detrás de mi amor por el fútbol Gracias El Pibe".

Sergio Ramos (futbolista español): "Diego Armando Maradona, el Pelusa, el Diez, la Mano de Dios, el Pibe de Oro... el fútbol. Gracias, Diego. DEP Maradona".

Ronaldo (exfutbolista brasileño): "El Pibe, tu legado es eterno. Tu magia en el campo nunca será olvidada. Descansa en paz amigo mío".

Río Ferdinand (exfutbolista inglés): "Mi primer héroe del fútbol. Pocas personas tienen un impacto durante generaciones como lo hizo este hombre. El más grande, el mejor, el artista, el hombre... carismático, un líder... ¡UN GANADOR! Una de las principales razones por las que salí a mi finca a patear una pelota, fingiendo ser Diego. RIP Diego Armando Maradona".

Valentino Rossi (motociclista italiano): "Chau Diego, mago de la pelota".

Nikola Karabatic (jugador francés de handball): "Qué año más triste. Gracias Diego".

Fabio Fognini (tenista italiano): "Ad10s Diego".