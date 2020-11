"Normalmente, Boca es un equipo que genera muchas situaciones de gol. Lo bueno es eso llegar al área rival", describió el director técnico del equipo de la Ribera, que renovará contrato en la semana hasta diciembre de 2021.

Con relación al cotejo disputado en la Fortaleza Granate, el DT Russo analizó: "Sufrimos los últimos 15 minutos del primer tiempo. Y después corregimos errores. Pudimos haberlo definido antes", sentenció.

La fortaleza defensiva es uno de los puntos altos que muestra este elenco xeneize, que apenas recibió cuatro goles en contra en los 15 encuentros que protagonizó. Sin embargo, al DT le continúa "preocupando" el hecho de que tres de esas cuatro conquistas "llegaron a través de pelotas paradas".

"El hecho de jugar nos da competencia. Nos tenemos que acomodar un poquito más en la mitad de la cancha", expresó Russo.

Por último, el técnico resaltó que "no está bueno jugar sin público, pero la pandemia (del coronavirus) no nos permite otra cosa. Ojalá se pueda ir volviendo, de a poco. Igual el periodismo que pueda volver a hacer su trabajo en la cancha. Pero hasta que no esté la vacuna, hay que seguir cuidándose mucho", aconsejó Russo.