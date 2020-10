Miguel Nievas dejó de ser el DT de FADEP

Miguel Nievas dio los motivos de su salida y explicó: "Hemos decidido no seguir y estamos un poco triste por no poder continuar. Cuando nos comunicaron en septiembre que no íbamos a jugar hasta el año que viene, busqué realizar actividades nuevas. Esta semana nos dijeron que ahora se va a jugar y por compromiso que tengo, no puedo empezar el lunes. Lo hablé con los dirigentes y la salida es de común acuerdo".

El DT agregó: "Ellos entendieron mi situación y también los comprendo a ellos. Hoy tengo que decidir por mi familia y dejar de lado un poco el fútbol. Fundación Amigos por el Deporte se merece respeto, es un club que tiene mucho profesionalismo y he tomado esta decisión de alejarme".

"Soy un agradecido a Sebastián Torrico y a los dirigentes por el apoyo que me dieron durante todo este tiempo. Lamentablemente no voy a poder seguir en el club en este proyecto tan lindo que teníamos. Si el torneo empezara en enero, la situación hubiera sido distinta y seguiríamos", afirmó.

FADEP le deseo éxitos

https://twitter.com/FundacinAmigos2/status/1317537006910656512 ⚫⚫ ¡NUEVOS DESAFÍOS!



️ PRIMERA DIVISIÓN



⚽ MUCHOS ÉXITOS MIGUEL NIEVAS



Fadep comunica que de común acuerdo con los dirigentes, Miguel Nievas dejó de ser el técnico del equipo Muchas Gracias por tu trabajo y profesionalismo.



¡Unite a esta Pasión!#SeguimosCreciendo pic.twitter.com/jhO6Qeo5Ni — Fundación Amigos Por El Deporte (@FundacinAmigos2) October 17, 2020

¿Volverá el Lechuga Alaniz?

El presidente de FADEP Sebastián Torrico, junto a los dirigentes, están en la búsqueda del remplazante de Miguel Nievas. La intención es contratar un entrenador de Mendoza.

Uno de los candidatos es Darío Alaniz. El Lechuga ya estuvo en el club y tiene una excelente relación con Sebastián Torrico.

El lunes arrancaría los trabajos Daniel Muñoz, ayudante de campo de Miguel Nievas, que también trabajó como ayudante de campo de Darío Alaniz.