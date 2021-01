"Messi no quiere tomar una decisión ya y hay que aceptarlo"

messi1.jpg

"Hay que respetar su situación. No quiere tomar una decisión ya y hay que respetarlo. Como cualquier jugador que acaba su contrato, es libre en decidir lo que él quiera. Messi es un jugador que siempre quiere hacer lo mejor para el equipo y no veo como un problema que él no decida ya", entendió sobre la postura del argentino.

El 10 de Barcelona tiene contrato vigente hasta el 30 de junio próximo pero desde este viernes, primer día de 2021, cuenta con libertad para negociar con otro club, lo que aumenta la expectativa por una posible salida a París Saint Germain de Francia, Manchester City de Inglaterra o la MLS de Estados Unidos.

Koeman se refirió luego a su convocatoria para el partido ante Huesca: "Leo está bien, ha entrenado los días 30 y 31 y se encuentra bien. No tiene molestias en el tobillo y está preparado y alegre. Es importante para nosotros".

Conocida la baja del delantero brasileño Philippe Coutinho por tres meses, luego de una operación en la rodilla izquierda, el técnico de Barcelona lamentó que se haya sumado a la lista de "jugadores con lesiones largas" (Gerard Piqué, Sergi Roberto y Ansu Fati), lo que profundiza la necesidad de "reforzar la plantilla" en este mercado de invierno europeo.

Pero una particularidad complica la situación: Barcelona celebrará elecciones de Junta Directiva el 24 de enero, una semana antes del cierre del libro de pases, y las eventuales nuevas contrataciones deberá hacerlas en futuro presidente.

"Cuando sepamos quién va a ser el nuevo presidente, no habrá mucho tiempo, hemos de estar preparados para hablar rápido del tema deportivo. Yo no puedo cambiar la fecha de las elecciones, hay que aceptarlo", asumió el entrenador.

Messi dijo hace unos días que podría quedarse en Barcelona.

Frente a ese panorama, Koeman aceptó que Barcelona dependerá mucho del rendimiento de Messi "porque su juego y su importancia ha sido muy grande en este club".

"He visto partidos dos años atrás donde el equipo no jugaba muy bien pero estaba Leo para resolver. Por algo es el número uno mundial", recordó.

Finalmente, el DT admitió que Barcelona -sexto a 10 puntos del líder Atlético de Madrid- definirá sus chances en LaLiga durante el primer mes del año: "Hay muchos partidos por delante, fuera de casa, y soy realista: no se puede perder ni un punto más si queremos luchar por el campeonato".