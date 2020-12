Messi le dio la alegría más grande a un humilde hincha

messi1.jpg

Cuando el rosarino se retiraba del estadio, el hincha comenzó a saludar a Messi con muchísima emoción. La sorpresa llegó cuando Leo frenó el auto y se detuvo a su lado.

“¡Messi, buen partido. No jodas Messi. Te quiero muchísimo, te quiero muchísimo!”, fueron las palabras del fanático de la Pulga, que no pudo creer que Lionel no dudara en regalarse una camiseta que llevaba en el asiento de acompañante.

El hincha, desbordado de emoción, seguramente vivió uno de los días más felices de su vida.