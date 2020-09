Messi explicó el mensaje contra Bartomeu tras la salida de Suárez

"Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que a esta altura ya no me sorprende nada", disparó el rosarino en su red social.

Luis-Suarez-respuesta-a-Messi.jpg

Pasados unos días de la salida de Luis Suárez y tras el debut victorioso del Barcelona en LaLiga ante el Villarreal (4-0) donde Messi marcó un gol, el argentino explicó el por qué de sus palabras contra el presidente del Barsa.

"Sólo dije lo que sentía en algunos momentos que fueron duros para mí. Entiendo que habrá quien piense que debí callar o dejarlo pasar, como en tantas otras cosas que las dejé pasar, pero dolieron muchas cosas en las últimas semanas y fue mi forma de expresarlo", explicó en una entrevista con el medio español Sport.

lionel-messi3.jpg

Y agregó que su compromiso con el club no se verá afectado: " Quien me conoce, sabe que no soy capaz de jugar a otra cosa que no sea siempre para ir a ganar y para darlo todo en la cancha. Fue así durante toda mi carrera y eso no va a cambiar".

"Hoy en día mi compromiso con esta camiseta y este escudo es total, sigue intacto", concluyó Messi.