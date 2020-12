Meritello: "Renzo Vera siempre me da muchos consejos"

El defensor del Lobo, que hará su debut como titular, habló con Ovación y aseguró: "Me tocó entrar ante Deportivo Riestra cuando iban pocos minutos en un momento que no me lo esperaba por la lesión de Renzo Vera. Me sentí con mucha confianza con la que me da el cuerpo técnico y el apoyo de mis compañeros".

Sobre la importancia de remplazar al experimentado Renzo Vera, subrayó: "No es fácil remplazar a un jugador tan importante como Renzo Vera, es el capitán. La trayectoria y la experiencia que tiene. Siempre me da consejos, al igual que Diego Mondino. Los dos son excelentes personas y siempre trato de escucharlos. Intento mejorar de los errores que me marcan para ir creciendo como jugador".

Con respecto al triunfo ante Deportivo Riestra, reconoció: "Era un partido que había que ganar, no nos servía otro resultado. Por suerte pudimos ganar para seguir en la pelea por el ascenso".

El jugador se refirió al compromiso ante Tigre y opinó: "Son todas finales, el lunes tenemos un partido muy importante ante Tigre y vamos a dejar todo para conseguir el triunfo. Tenemos partidos decisivos en el torneo".