El ex Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Almagro aseguró: "Me sumé tarde al plantel, pero estado entrenando a full para encontrar mi mejor ritmo. La secuelas que tuve en el coronavirus en Uruguay me ha afectado un poco y me ha costado bastante, a veces me cuesta respirar".

Con respecto al debut ante Huracán, el próximo miércoles, dijo: "Tengo la ilusión de poder estar, hace mucho que no juego. Me gustaría aunque sea jugar unos 20 minutos y volver a lo lindo que es el fútbol".

"Este torneo tendrá la particularidad que el torneo es corto y los partidos serán muy luchados, ya que hay mucho en juego. Serán todas finales para nosotros", reconoció.

Con respecto al grupo que se ha armado y el estilo de juego del entrenador Luciano Theiler, dio su punto de vista y opinó: "Cada día lo veo mejor, el equipo está asimilando la idea que tiene el entrenador. Este es un equipo totalmente nuevo, con los amistosos que hemos jugado y con los videos que nos ha mostrado, le vamos agarrando la mano. Luciano Theiler me pide que encare y que vaya para adelante".