Y añadió: "En el fútbol argentino no se puede dar un centímetro de ventaja. Arsenal siempre es fuerte en la pelota parada y la aprovechó sobre el final. Me molesta no llevarme los tres puntos de la Bombonera".

Es que más allá de la bronca por el empate sobre la hora de Arsenal, a Boca se le está haciendo cada vez más difícil ganar como local a tal punto que de los últimos cinco partidos solo ganó uno en su cancha ante Newell's. Perdió ante Lanús, Talleres e Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores. Por eso el enojo y la preocupación del DT sabiendo que históricamente el Xeneize hace de su casa una fortaleza.

Luego hablo de la actuación del Pulpo Diego González, que hizo su primer gol con la camiseta azul y oro: "Lo vimos bien, lo vamos llevando de a poco, es un jugador importante que viene de estar más de un año parado y que nos puede ser muy útil".