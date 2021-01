Maximiliano Herrera: "Ningún equipo fue superior a nosotros"

Respecto al partido en Chaco dijo: "Fuimos en busca de la clasificación y no lo pudimos lograr, nos volvimos con mucha bronca porque no conseguimos lo que queríamos y teníamos con qué".

Sobre si hablaron con los compañeros de los motivos de la eliminación comentó: "Hablamos poco con los compañeros, llegamos el lunes a la noche y el jueves cuando nos volvamos a ver en el entrenamiento hablaremos bien lo que pasó. Creo que ningún equipo fue superior a nosotros. El primer tiempo creamos muchas situaciones y no ligamos, tenemos un gran grupo y un gran equipo, tanto los que entraban como los que estaban afuera".

"Nos cruzamos con un rival que las dos que tuvo las supo aprovechar", aseguró.

Por otro lado, Maxi Herrera dio su punto de vista sobre lo que fue el torneo: "Fue un torneo raro y corto. Siempre que comienza un nuevo campeonato el sueño del ascenso siempre está, tanto en la gente como en nosotros. Le tocó salir a Martín (Astudillo), que era una gran persona, y vino el Lechuga (Darío Alaniz) y no pudimos encontrar el equipo tampoco".

Y agregó: "Perdidos dos partidos al comienzo y todos nos daban por muertos, luego peleamos hasta lo último y si le ganábamos a Olimpo definíamos con Villa Mitre de local para jugar la final, pero no se nos dio en Bahía Blanca".

"El balance dentro de todo es raro porque nos deja sensaciones amargas porque teníamos con qué pelear", reiteró e insistió que "ningún equipo fue superior a nosotros".

En cuanto a su continuidad, le queda un años más de contrato, dijo que tras el partido de Copa Argentina, que ya tiene fecha y escenario confirmado, se sentarán a dialogar con los dirigentes.

"A mi me queda un año más de contrato, cuando pase el partido de Copa Argentina nos sentaremos a hablar. No he recibido ninguna oferta. Me siento cómodo, soy muy querido por la gente. Lo vivo acá en pleno Las Heras que te lo hacen sentir cuando salgo a comprar. El cariño siempre me lo brindan y eso no se negocia", comentó.

Por último pensando en Arsenal de Sarandí, rival que enfrentarán por los 32avos. de final de la Copa Argentina, opino: "Vamos a enfrentar a un rival duro y vamos a dar pelea. Hay que ser inteligentes y manejar los tiempos porque es otro fútbol el de primera".

"Todos quieren jugar la Copa Argentina porque sabemos que es una gran vidriera, nos pondremos a puntos para ese partido", cerró.