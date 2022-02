Mauro Maidana arengó a Independiente Rivadavia: "Los clásicos se tienen que ganar"

Mauro Maidana uno.jpg

El Gringo se refirió al clásico frente al Lobo y no dudó en decir: "Es lo más lindo que hay jugar un clásico, representa mucho para nosotros y para la gente. Sabemos de la expectativa que hay en este encuentro por la Copa Argentina".

"Los que hemos jugado en este club sabemos lo que significa para el hincha de Independiente Rivadavia este partido y vamos a dejar todo en la cancha para ganarlo y pasar a la siguiente fase de la Copa Argentina", agregó el lateral izquierdo.

El lateral izquierdo se refirió a su regreso al estadio Bautista Gargantini en el triunfo ante Quilmes, ya que sintió mucha emoción por el apoyo de los hinchas de la Lepra. "La verdad que fue algo hermoso, sentí sensaciones muy lindas, lo más importante es que se dio con un triunfo y le pudimos regalar esa alegría al simpatizante. La verdad que los minutos que he jugado me he sentido muy bien y estoy para aportar desde el lugar que me toque ocupar", exteriorizó.

Por último Maidana le dejó un mensaje a los simpatizantes de la Lepra y reconoció: "Les digo que se queden tranquilos que vamos a intentar dejar al club lo más alto posible".