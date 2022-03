Mauro Cerutti fue campeón en Italia y conoció "la tierra de Maradona"

"Apenas llegué acá dije que el primer lugar al que quería conocer era la tierra de Maradona aspi que para Navidad me fui a Nápoles, ya que justo tuvimos unos días libres. En Año Nuevo pude ir a conocer Roma, y hace unos días fuimos con los chicos argentinos a un pueblito que tiene una playa muy linda que se llama Tropea. Así que he podido recorrer algunos lugarcitos y tengo otros en la lista que los recorreré cuando tenga vacaciones", dijo el volante nacido en Godoy Cruz.

Mauro-Cerutti.jpg

-¿Qué podés decir del título que ganaste en Italia?

-Estoy súper feliz de poder salir campeón por primera vez en mi carrera, siempre había estado ahí cerquita y bueno esta vez lo pude conseguir. En un mes y medio más o menos tenemos una final, donde nos enfrentamos al campeón de la otra zona para ver quién asciende, así que el festejo duró poco ja ja porque ya estamos de vuelta concentrados en lo que se nos viene.

-¿Cómo es el club y la ciudad?

-El club es muy lindo, súper ordenado, el presidente siempre está disponible para lo que necesitemos, el grupo que tenemos es impecable. La ciudad es muy bonita, es chica, con 50 mil habitantes; el ritmo de vida es súper tranquilo como a mí me gusta así que me siento muy cómodo acá, me gusta mucho.

-¿Estás con algún argentino o algún compañero que hable castellano?

-Sí, cuando llegué éramos cuatro argentinos y hace dos meses uno de ellos se fue. Nos llevamos de diez, el día a día se disfruta mucho porque tenemos muy buena relación, no solo con ellos, sino también con todos los compañeros y eso hace que me sienta bien. Tuve la suerte de que me haya tocado venir a un lugar donde hay muy buena gente.

-Nombrá a los jugadores argentinos que conociste ahí

-Estoy con Juan Manuel Barrera, que ya nos conocíamos porque habíamos jugado juntos en la Lepra, él es mendocino también. También estoy con Leandro Teijo, que es de Buenos Aires, con quien habíamos jugado en contra varias veces en la B Nacional.

Mauro-Cerutti-2.jpg

-¿Por qué te fuiste de Maipú y qué podés decir de esa etapa?

-Me fui por que yo había arreglado de que si en algún momento me salía algo de afuera, o algo de primera, ellos me dejaban salir. Y bueno se dio la oportunidad de venir para acá, me llamaron un domingo de Italia con la oferta formal, estuve hasta el miércoles tratando de destrabar todo en Maipú para poder irme, el jueves me dieron el sí desde Maipú y al domingo siguiente ya estaba viajando para Italia. Se dió todo muy rápido, el presidente de Maipú y la comisión cumplieron con su palabra, es una actitud para resaltar y agradecer.

-¿Cómo está la pandemia en ese país y las restricciones?

-Durante todo enero estuvo parado el torneo porque habían aumentado los casos, pero ahora ya casi no hay restricciones, solo piden el uso del tapabocas en lugares cerrados.

-¿Te representó la empresa de Juan Carlos Menseguez? ¿Qué podés decir?

-No me representan más, hace unos años que me manejo solo con mi mejor amigo Emanuel Rinaldi, que siempre me aconseja. A la empresa puedo agradecerles porque me dieron trabajo en Maipú, y quiero felicitarlos porque la verdad que desde que están gerenciando Maipú ha crecido muchísimo, y tienen un proyecto muy bueno para el club.

Otros datos de Mauro Cerutti