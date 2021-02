Mauricio Temperini, autor de dos tantos para San Martín, destacó el gran triunfo logrado en semifinales: “Se ganó y eso es importantísimo para el grupo. Físicamente terminé muy bien y me sacaron por precaución. Me gusta jugar acá, me siento cómodo y soy feliz jugando. Es la confianza que me dan mis compañeros y la gente que siempre está detrás”.

“El grupo siempre fue de la mejor manera. Sabemos que los primeros partidos de la zona nos iban a ser cerrados y nos iban a costar. Ahora se dio un buen resultado porque nosotros convertimos y ellos tienen que salir a buscar el partido, dejándonos espacios, además de las expulsiones. Ojalá que quede en la historia, pero con el objetivo cumplido, sino no sirve”, agregó el delantero.

Foto: gentileza Prensa Atlético Club San Martín