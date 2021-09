Mauricio Asenjo horizontal una.jpg Mauricio Asenjo quiere que Independiente Rivadavia siga sumando en la Primera Nacional.

Tras la emoción de volver al Gargantini en el triunfo por 2 a 0 ante Deportivo Morón por la fecha 25 del torneo de la Primera Nacional. El atacante habló con Ovación y reveló que pensó en dejar el fútbol.

"La verdad es que extrañaba volver a esta cancha. Hace tiempo que no podíamos jugar en casa y me sentí muy bien. Me da mucha emoción cuando juego en el Bautista Gargantini, aunque es una tristeza que no puedan venir los simpatizantes de la Lepra. Como dije alguna vez, la gente de Independiente Rivadavia está muy loca y es muy lindo el apoyo que nos da".

"En este torneo hacía varias fechas que no podíamos jugar en nuestra cancha y se dio con un triunfo de local después de varios meses en el que conseguimos una victoria fundamental", agregó.

Con respecto a esta segunda etapa que está viviendo en Independiente Rivadavia, señaló: Soy un jugador con otras ganas, actitud y voy a sumar desde el lugar que me toque ocupar. Siempre empujando para adelante".

Mauricio Asenjo está muy entusiasmado con la buena campaña del equipo que va cuarto en su zona de la Primera Nacional y aseguró: "Me ilusiona esta campaña y disfruto el día a día con mis compañeros. Hay que ser realistas, quedan diez fechas para que finalice el torneo y nosotros queremos seguir ganando partidos. Ddespués el futuro dirá donde terminaremos".

Mauricio Asenjo, autor de un gol ante Santamarina, valora estar en el club y confesó: "Después de que estuve en Banfield, pasé cuatro meses muy duros, quería dejar el fútbol, mi viejo me dijo que volviera a la Lepra y hablé con Gabriel Gómez y pude retornar. Estoy feliz de poder estar de vuelta en Independiente Rivadavia".

https://twitter.com/CSIRoficial/status/1435684097221922825 #PrimeraNacional



En el Bautista Gargantini, el plantel profesional finalizó el último entrenamiento antes de enfrentar a Ferro.#MásUnidosQueNunca#ArribaLaLepra pic.twitter.com/364ZH6bjTz — Independiente Riv. (@CSIRoficial) September 8, 2021

La palara de Mauricio Asenjo

Los convocados para jugar ante Ferro

El entrenador Gabriel Gómez dio a conocer la lista de los convocados que jugarán este viernes ante Ferro en Caballito desde las 14.30, y la novedad es la presencia de Luciano Sánchez y Diego Cardozo que estaban lesionados y volvieron a ser tenidos en cuenta.

El equipo para jugar ante Ferro sería el mismo que le ganó 2 a 0 a Deportivo Morón.

https://twitter.com/CSIRoficial/status/1435697018656247816 #PrimeraNacional



A continuación la lista de jugadores que viajarán rumbo a Buenos Aires, donde el próximo viernes -a partir de las 14.30hs- visitaremos a Ferro.#MásUnidosQueNunca#ArribaLaLepra pic.twitter.com/uWRzOYTgEu — Independiente Riv. (@CSIRoficial) September 8, 2021

Fotos: Gentileza Prensa Independiente Rivadavia.