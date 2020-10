Matías Vera busca afianzarse en la defensa del Lobo

Vera se ha sentido muy bien a lo largo de su adaptación en el Blanquinegro y remarcó el apoyo que recibió de sus compañeros, puntualmente la de los defensores.

"Diego Mondino y Renzo Vera me dan muchos consejos de los aspectos que tengo que corregir. Desde que llegué al club los jugadores más referentes me van remarcando los errores que cometo", reveló.

Con respecto a su rendimiento y a lo que puede dar manifestó que se notó con confianza "pero con el correr de los entrenamientos me voy a ir solando más. Diego Pozo me ha dado mucha confianza y me respalda mucho. Soy un jugador más de proyección que de marca".

Sobre su objetivo personal contó: "Todos los días intentó dejar todo en cada entrenamiento y después el entrenador decidirá si juego o no. El objetivo como todo jugador es poder ganarse un lugar en el equipo titular".

Quedó sorprendido con Potrerillos

El jugador quedó sorprendido por el paisaje que muestra Potrerillos, localidad ubicada sobre la cordillera de los Andes, donde el plantel del Lobo estuvo entrenando.

"La vista es impresionante, no pude sacar muchas fotos pero el paisaje me quedó grabado. Además los días me sirvieron para poder compartir con los compañeros una charla", cerró.