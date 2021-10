Suárez tiene una sinovitis, que es una inflamación, que causa hinchazón, dolor y calor de la membrana sinovial, que es la capa de tejido conjuntivo que recubre una articulación.

La sinovitis en la rodilla se puede producir por varias causas, como un golpe, una mala postura, torcedura o bien a alguna situación infecciosa.

Qué dijo Gallardo de la operación

"No sabemos cuáles son los tiempos de recuperación hasta que los médicos no vean lo que encuentran. Esperemos que se recupere pronto. No creo que vuelva a jugar este año porque va a tener un tiempo de recuperación normal de dos a tres meses y esperemos que no sea más. Quiero desearle una buena recuperación para que sea otra vez un jugador muy importante para nuestra institución”, dijo el DT millonario, Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa luego del triunfo ante Banfield.